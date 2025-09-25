Appuntamento in Piazza | Tropico del crimine

Laverita.info | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dietro l’immagine da cartolina, i Caraibi sono oggi un crocevia di droga, armi e tratta di esseri umani, dove avviene un terzo degli omicidi mondiali. Haiti è il simbolo del collasso: le gang controllano la capitale e la violenza è quotidiana. In Venezuela, divenuto snodo centrale del narcotraffico, le connivenze tra apparati statali e cartelli alimentano traffici che riforniscono Europa e Stati Uniti. Il paradiso tropicale si è trasformato in un epicentro del crimine globale. Ne parliamo con Tiziano Breda è analista senior per l'America Latina e i Caraibi presso Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED). 🔗 Leggi su Laverita.info

appuntamento in piazza tropico del crimine

© Laverita.info - Appuntamento in Piazza | Tropico del crimine

In questa notizia si parla di: appuntamento - piazza

Curva Sud, il 21 luglio la festa per i 98 anni della Roma: appuntamento a Piazza Navona

Appuntamento in Piazza | «Israele non benvenuto»: Milano e la nuova ondata di antisemitismo

Giusi Ferreri "Live 2025", nuova data in Sicilia: appuntamento in piazza Roma a San Teodoro

Cerca Video su questo argomento: Appuntamento Piazza Tropico Crimine