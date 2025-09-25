Appuntamento giovedì 25 settembre con X Factor 2025 | le anticipazioni della terza e ultima puntata di Audizioni Su Sky Uno e Now ma anche in chiaro
X Factor 2025, stasera in tv la terza e ultima parte delle Audizioni: appuntamento alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand. Per gli aspiranti concorrenti è l’ultima opportunità di farsi conoscere dai giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, chi è fuori è fuori, chi è dentro è dentro. Per ora: la strada per diventare un concorrente ufficiale di #XF2025 e accedere ai Live è ancora lunga. Sul palco dello show Sky Original prodotto da Fremantle gli artisti presenteranno, come nelle prime due puntate, una cover o un brano inedito, puntando a conquistare almeno tre “sì” dai quattro giudici per poter accedere ai Bootcamp. 🔗 Leggi su Amica.it
In questa notizia si parla di: appuntamento - gioved
Appuntamento giovedì 25 allo “Zuliani” di Arta Terme - facebook.com Vai su Facebook
Gli appuntamenti di oggi, giovedì 25 settembre, in città e provincia - OGGI IN CITTA' Sperindè presenta «Anima Guerriera» Oratorio Novo della Biblioteca Civica, alle 17 Francesco Monaco presenta il primo romanzo di Massimo Sperindè, «Anima Guerriera», in dialogo con l’au ... Da gazzettadiparma.it
Stasera in tv (25 settembre), cosa vedere: una nuova fiction, un concerto-evento e l'approfondimento - Se invece volete godervi una grande serata di musica, sul vostro telecomando dovreste scegliere il pulsante numero 5. Lo riporta libero.it