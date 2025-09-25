Appuntamento giovedì 25 settembre con X Factor 2025 | le anticipazioni della terza e ultima puntata di Audizioni Su Sky Uno e Now ma anche in chiaro

X Factor 2025, stasera in tv la terza e ultima parte delle Audizioni: appuntamento alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand. Per gli aspiranti concorrenti è l’ultima opportunità di farsi conoscere dai giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, chi è fuori è fuori, chi è dentro è dentro. Per ora: la strada per diventare un concorrente ufficiale di #XF2025 e accedere ai Live è ancora lunga. Sul palco dello show Sky Original prodotto da Fremantle gli artisti presenteranno, come nelle prime due puntate, una cover o un brano inedito, puntando a conquistare almeno tre “sì” dai quattro giudici per poter accedere ai Bootcamp. 🔗 Leggi su Amica.it

