Approvato il regolamento sul garante dei diritti dei detenuti | Un passo avanti fondamentale
La Cisal Catania esprime grande soddisfazione per l’approvazione da parte della Giunta comunale della proposta di deliberazione relativa al regolamento che disciplina l’istituzione della figura del garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale."Si tratta di un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
