Approvato il primo Centro per la giustizia riparativa in Liguria
La giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessora al Welfare Cristina Lodi, l’istituzione di un centro per la giustizia riparativa nel distretto della Corte d’Appello di Genova, competente su tutto il territorio ligure e sulla provincia di Massa. Si tratta del primo e unico centro a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: approvato - primo
Approvato il primo farmaco contro la malaria nei primi anni di vita: più di 400.000 bambini morti solo nel 2023
Riduzione C02, approvato il primo monitoraggio del "Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima"
Firenze e il trasporto pubblico, approvato il primo stralcio dell’hub di viale Europa
Itas Mutua ha approvato i conti consolidati del primo semestre 2025. Il patrimonio netto cresce a 740 milioni (+6,1%), il Solvency ratio è al 253% (era 234% nel 2024) e l'utile netto a 37,1 milioni di euro (13,6 milioni al 30 giugno 2024). La raccolta premi comple - facebook.com Vai su Facebook
È stato approvato negli USA il primo collirio contro la presbiopia. Una goccia al giorno migliora la visione da vicino senza alterare quella da lontano. #mezzopieno #buonenotizie #buonenotiziedalmondo #InnovazioneMedica #SaluteVisiva #NuoveFrontiere - X Vai su X
Dal prossimo anno a Genova l’unico centro di giustizia riparativa in Liguria - È stata approvata dalla giunta comunale l’istituzione di un centro per la giustizia riparativa nel distretto della Corte d’Appello di Genova ... Riporta genova24.it
Primo Centro socio-educativo per giovani con problemi giustizia - Offrire ai minori e ai giovani adulti con problemi di giustizia un futuro migliore, lontano dalla devianza, dall'emarginazione sociale e dalla delinquenza. Si legge su ansa.it