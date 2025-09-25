Approvato il primo Centro per la giustizia riparativa in Liguria

Genovatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessora al Welfare Cristina Lodi, l’istituzione di un centro per la giustizia riparativa nel distretto della Corte d’Appello di Genova, competente su tutto il territorio ligure e sulla provincia di Massa. Si tratta del primo e unico centro a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: approvato - primo

Approvato il primo farmaco contro la malaria nei primi anni di vita: più di 400.000 bambini morti solo nel 2023

Riduzione C02, approvato il primo monitoraggio del "Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima"

Firenze e il trasporto pubblico, approvato il primo stralcio dell’hub di viale Europa

Dal prossimo anno a Genova l’unico centro di giustizia riparativa in Liguria - È stata approvata dalla giunta comunale l’istituzione di un centro per la giustizia riparativa nel distretto della Corte d’Appello di Genova ... Riporta genova24.it

Primo Centro socio-educativo per giovani con problemi giustizia - Offrire ai minori e ai giovani adulti con problemi di giustizia un futuro migliore, lontano dalla devianza, dall'emarginazione sociale e dalla delinquenza. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Approvato Primo Centro Giustizia