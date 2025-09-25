Approvato all’unanimità il dossier di candidatura Città Caudina Capitale Italiana della Cultura 2028
Tempo di lettura: < 1 minuto Grande prova di maturità per i sindaci dell’Unione dei Comuni della Città Caudina, che si sono riuniti oggi in Giunta presso il Municipio di Montesarchio, Comune capofila della candidatura. All’unanimità, la Giunta ha deliberato l’approvazione del Dossier di candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028. Il documento, elaborato dai progettisti Leandro Pisano, Giacomo Porrino e Alessandra Panzini, delinea la visione di una Valle Caudina laboratorio dí ruralità, capace di unire innovazione culturale, coesione sociale e valorizzazione del patrimonio storico e ambientale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
