appoggio alla causa palestinese i rappresentanti di base si sono presi le piazze

Quotidiano.net | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I sindacati di base (Cobas, Usb, e Cub su tutti) stanno usando l’attivismo per la Palestina come leva strategica per crescere politicamente. Lo slogan chiave è “Giù le armi, su i salari”. In questo modo collegano la spesa militare alle lotte interne contro l’austerità e la precarietà, intercettando un malcontento diffuso. Attraverso azioni dirompenti come scioperi e blocchi dei porti, si contrappongono all’approccio istituzionale e più cauto dei sindacati confederali (soprattutto Cisl e Uil). Questa strategia, che unisce politica internazionale e rivendicazioni domestiche, attira una nuova coalizione di giovani, studenti e lavoratori precari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

