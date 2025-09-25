Appoggio alla causa palestinese i rappresentanti di base si sono presi le piazze
I sindacati di base (Cobas, Usb, e Cub su tutti) stanno usando l’attivismo per la Palestina come leva strategica per crescere politicamente. Lo slogan chiave è “Giù le armi, su i salari”. In questo modo collegano la spesa militare alle lotte interne contro l’austerità e la precarietà, intercettando un malcontento diffuso. Attraverso azioni dirompenti come scioperi e blocchi dei porti, si contrappongono all’approccio istituzionale e più cauto dei sindacati confederali (soprattutto Cisl e Uil). Questa strategia, che unisce politica internazionale e rivendicazioni domestiche, attira una nuova coalizione di giovani, studenti e lavoratori precari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: appoggio - causa
Il progetto legato a Sicilia Libera andò scemando nel corso del 1994, a causa del progressivo disimpegno, prima dei Graviano e di Brusca, e poi dello stesso Bagarella, che avevano deciso di orientare l’appoggio di Cosa Nostra verso un’altra formazione politi - facebook.com Vai su Facebook
Appoggio alla causa palestinese, i rappresentanti di base si sono presi le piazze; Kallas: 'Forte maggioranza Ue per revisione accordo con Israele'; UE verso la revisione dell'accordo di associazione con Israele. - Aggiornamento del 20 Maggio delle ore 23:20.
Appoggio alla causa palestinese, i rappresentanti di base si sono presi le piazze - I sindacati di base (Cobas, Usb, e Cub su tutti) stanno usando l’attivismo per la Palestina come leva strategica ... msn.com scrive