Apple rinvia l’uscita della serie tv The Savant per motivi politici

Apple TV+ ha deciso di posticipare l’uscita di “ The Savant”, la miniserie interpretata dall’attrice Jessica Chastain era prevista per venerdì 26 settembre. In seguito all’omicidio dell’attivista di estrema destra Charlie Kirk, la messa in onda sulla piattaforma è stata posticipata. La serie – basata sull’articolo “Is It Possible to Stop a Mass Shooting Before It Happens”?, pubblicato nel 2019 su Cosmopolitan e adattata dalla drammaturga canadese Melissa James Gibson– parla di Jodi Goodwin (interpretata da Jessica Chastain), un’agente della fittizia Anti-Hate Alliance che si infiltra in alcuni gruppi estremisti per prevenire attacchi terroristici. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

