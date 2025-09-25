Apple contro il DMA | Cupertino chiede di cambiare le regole europee
A un anno e mezzo dall'entrata in vigore del Digital Markets Act, l’azienda di Tim Cook chiede formalmente la revisione o l'abrogazione della legge, che finora avrebbe portato per i consumatori Ue più svantaggi che vantaggi. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Attacco frontale di #Apple all'Ue: «Il Digital Markets Act va abrogato». Secondo Cupertino, la legge sulla concorrenza digitale peggiora l'esperienza degli utenti e li espone a nuovi rischi di truffe e malware - X Vai su X
Apple chiede di abrogare il Digital Markets Act europeo: per Cupertino danneggia gli utenti - La legge sui mercati digitali, secondo il colosso statunitense, peggiora l’esperienza degli utenti e ostacola l’innovazione. Scrive milanofinanza.it
Apple chiede all’Ue di abrogare il Digital Markets Act: “Danneggia gli utenti” - Apple critica la legge sulla concorrenza e avverte l’UE: la normativa europea riduce sicurezza e innovazione per gli utenti ... Da fortuneita.com