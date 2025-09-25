Apple chiede l’abrogazione del DMA Nessun effetto positivo ha solo danneggiato i cittadini

Dday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scade oggi il termine per presentare le richieste e le posizioni di aziende e cittadini in merito all’imminente revisione del DMA. Apple in un lungo documento chiede che venga abrogato, e se non fosse possibile almeno migliorato in tutte le sue parti con la nomina di un ente tecnico indipendente.. 🔗 Leggi su Dday.it

Apple chiede l'abrogazione del DMA. "Nessun effetto positivo, ha solo danneggiato i cittadini"

Apple avverte il Regno Unito: no a regole stile DMA - Apple ha avvertito l'autorità del Regno Unito di non imporre regole simili al DMA perché avranno conseguenze negative per utenti e sviluppatori. Scrive punto-informatico.it

