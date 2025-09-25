Apple ha ufficialmente chiesto alla Commissione Europea di rivedere il Digital Markets Act (DMA), evidenziando come l’attuale normativa stia creando difficoltà sia per le aziende che per gli utenti. Secondo la nota diffusa dalla società di Cupertino, da quando il DMA è entrato in vigore, l’interpretazione delle regole da parte della Commissione Europea cambia costantemente, rendendo quasi impossibile per le aziende capire come rispettarle. Critiche di Apple alle sanzioni e alla concorrenza. Apple sottolinea che in caso di mancato rispetto dei requisiti del DMA, le aziende devono apportare le modifiche richieste prima che i tribunali si pronuncino, un processo che può durare mesi o anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Apple chiede all’UE di modificare il Digital Markets Act: “Peggiora esperienza utenti”