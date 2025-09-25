Apple chiede all’Ue di cancellare il regolamento sui mercati digitali La replica | Non c’è alcuna intenzione di farlo

Nuovo capitolo dello scontro tra Bruxelles e le Big tech statunitensi sostenute da Donald Trump. Al centro del contendere torna il regolamento sui mercati digitali Digital markets act che punta a limitare gli abusi di posizione dominante da parte dei giganti della tecnologia. Apple, che lo scorso aprile è stata multata proprio per violazioni del regolamento, ha esplicitamente chiesto alla Ue di abrogarlo. Ribadendo – è la contestazione fatta fin dall’entrata in vigore della normativa, lo scorso anno – che comporta a suo giudizio un peggioramento dei servizi forniti agli utenti e li espone a rischi da cui erano precedentemente protetti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

