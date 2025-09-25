Apple chiede all’Ue di abrogare la legge sulla concorrenza digitale
Apple chiede all’ Unione europea di abrogare il Digital Markets Act o Dma. L’azienda di Cupertino ha sferrato un attacco senza precedenti nei confronti di Bruxelles parlando di una norma che «peggiora l’esperienza degli utenti, li espone a nuovi rischi e compromette l’integrazione tra i prodotti», tanto da sfavorire così la concorrenza. La legge in questione, entrata in vigore nel 2024, è stata introdotta nel tentativo di porre fine agli abusi di posizione dominante dei giganti hi-tech, ponendo la stessa Apple sotto la lente di ingrandimento e costringendola a spacchettare il suo sistema aprendo i suoi software blindati. 🔗 Leggi su Lettera43.it
