Appiano Gentile Inter | allenamento in vista del Cagliari ancora a parte Bonny
Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Dopo il successo in campionato contro il Sassuolo, l’Inter ha cominciato a preparare la prossima sfida di sabato contro il Cagliari. Lautaro Martinez atteso al rientro tra i titolari, mentre Bonny, così come ieri, anche oggi non ha preso parte all’allenamento insieme al resto del gruppo per un piccolo problema alla caviglia. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: appiano - gentile
Disastro Inter: infortuni molto pesanti | L’annuncio fa tremare Appiano Gentile
Appiano Gentile Inter: la data per la ripresa degli allenamenti
Inter, si lavora per la nuova stagione! Tutti ad Appiano Gentile
L'Inter prosegue la preparazione ad Appiano Gentile verso la sfida contro il Cagliari di sabato alle 20.45. Lautaro Martinez va verso una maglia da titolare. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/2025/09/25/inter-lautaro-pronto-a-tornare-dal-1-col-cagliari_0216 - X Vai su X
Blitz nei boschi di Appiano Gentile: arrestati tre uomini per spaccio di droga dalla Polizia. - facebook.com Vai su Facebook
Inter, Lautaro pronto a tornare dal 1' col Cagliari. Bonny ha lavorato a parte, domani… - L'Inter prosegue la preparazione ad Appiano Gentile verso la sfida contro il Cagliari. Da msn.com
Inter: Lautaro pronto a tornare dal 1' col Cagliari - L'Inter prosegue la preparazione ad Appiano Gentile verso la sfida contro il Cagliari di sabato alle 20. ansa.it scrive