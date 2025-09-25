Appiano Gentile Inter | allenamento in vista del Cagliari ancora a parte Bonny

Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa  Inter  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati  e novità da Appiano Gentile. Dopo il successo in campionato contro il Sassuolo, l’Inter ha cominciato a preparare la prossima sfida di sabato contro il Cagliari. Lautaro Martinez atteso al rientro tra i titolari, mentre Bonny, così come ieri, anche oggi non ha preso parte all’allenamento insieme al resto del gruppo per un piccolo problema alla caviglia. 🔗 Leggi su Internews24.com

