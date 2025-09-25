Appennino Bike Tour la pedalata infinita
Un maestoso itinerario in bici lungo la spina dorsale della penisola. Il più grande itinerario cicloturistico d’Italia è pronto per la volata finale. ’Appennino Bike Tour’, la ciclovia che attraversa l’intera catena montuosa nata a Bologna durante il G7 Ambiente del 2017, vede il traguardo. Il tracciato, che è stato sostenuto fin dal suo esordio da Confcommercio Ascom Bologna e Confcommercio nazionale, si prepara ad inaugurare entro la fine del 2025 la nuova segnaletica a servizio dei cicloturisti. Proprio in questi giorni, infatti, sono partiti i lavori di installazione dei quasi 1.600 cartelli urbani ed extraurbani di indicazione turistica che, dalla provincia di Palermo a quella di Savona, mentre da Nord a Sud i lavori si sono conclusi nella primavera 2024, renderanno visibile e percorribile la più grande direttrice di mobilità e sviluppo sostenibile del Paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
