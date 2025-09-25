Appello del mondo accademico contro la repressione e per la libertà di espressione

Come docenti, ricercatrici e ricercatori, lavoratori e lavoratrici delle università italiane e straniere esprimiamo la nostra profonda preoccupazione e indignazione per i fatti accaduti a Milano nella giornata di lunedì.

appello del mondo accademico contro la repressione e per la libert224 di espressione

Il mondo accademico denuncia la repressione dello sciopero per Gaza a Milano: «Criminalizzata la partecipazione politica giovanile» - Dopo i disordini durante il corteo per la Palestina, un gruppo di lavoratori e lavoratrici delle università italiane e straniere ha inviato un appello alle istituzioni per difendere la libertà di stud ...

