Appello del mondo accademico contro la repressione e per la libertà di espressione

Come docenti, ricercatrici e ricercatori, lavoratori e lavoratrici delle università italiane e straniere esprimiamo la nostra profonda preoccupazione e indignazione per i fatti accaduti a Milano nella giornata di lunedì . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Appello del mondo accademico contro la repressione e per la libertà di espressione

In questa notizia si parla di: appello - mondo

"Il mondo brucia per il surriscaldamento e per le guerre". l'appello di Papa Leone a 10 anni dalla Laudato Si'

A Roma il mondo libero per Kiev, Meloni evoca l’Italia del boom economico. Appello ai Volenterosi: restiamo uniti

Guerra mondiale, l’appello di Papa Leone fa tremare il mondo

L’appello di Zelensky all’Onu: “Corsa alle armi distruttiva, il mondo fermi l’aggressione” - la Repubblica - X Vai su X

Un appello per la pace nel mondo è stato inviato da Gorizia nel corso della veglia di preghiera alla quale hanno partecipato i vescovi di Italia, Slovenia e Croazia. L'iniziativa promossa dalla CEI che conclude oggi il Consiglio Permanente. - facebook.com Vai su Facebook

Il mondo accademico denuncia la repressione dello sciopero per Gaza a Milano: «Criminalizzata la partecipazione politica giovanile» - Dopo i disordini durante il corteo per la Palestina, un gruppo di lavoratori e lavoratrici delle università italiane e straniere ha inviato un appello alle istituzioni per difendere la libertà di stud ... Segnala editorialedomani.it

Unione giovani ebrei d’Italia: adesione all’appello contro il boicottaggio delle università israeliane e contro l’antisemitismo negli atenei italiani - L’Unione giovani ebrei d’Italia aderisce all’appello contro il boicottaggio delle università israeliane e contro l’antisemitismo negli atenei italiani, promosso da esponenti del mondo accademico e ... Si legge su agensir.it