La solidità di Apofruit la raccontano i dati. I dati che arrivano dalla liquidazione primaverile 2025 di Apofruit attestano che ai soci sono stati distribuiti 22 milioni di euro, a testimoniare la solidità della cooperativa e anche la crescita dei volumi conferiti, aumentati del 10% rispetto al 2024, con particolare riferimento a fragole, asparagi, patate novelle, piccoli frutti e ortaggi. A illustrare i dettagli sono Mirco Zanotti, Ernesto Fornari e Mirco Zanelli, presidente, direttore generale e direttore commerciale della cooperativa. Il presidente Zanotti spiega: "La liquidazione si attesta sui 22 milioni di euro, in leggero calo rispetto ai 23,2 milioni del 2024, nonostante un aumento del conferimento ai soci del 10% che raggiunge i 129. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Apofruit, volumi conferiti cresciuti del 10%. Distribuiti ai soci 22 milioni