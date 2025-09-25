Anziano travolto in bicicletta identificata la vittima
Dramma nelle campagne di Succivo. Un uomo di 70 anni, Francesco Parolisi, è morto in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto in una strada campestre che collega il comune dell'agro atellano a Marcianise.Secondo una prima ricostruzione, l'anziano era in sella alla sua bicicletta, una.
India, morto a 114 anni maratoneta più anziano del mondo: Fauja Singh travolto da auto pirata
È morto il maratoneta più anziano del mondo: aveva vinto età e acciacchi, travolto a 114 anni da un pirata della strada
Incidente stradale, anziano in bici travolto da un furgone ad Uboldo: è grave
Nella tarda serata di martedì 23 settembre, un uomo di 80 anni è stato investito e ucciso lungo la strada che collega Strozzacapponi a S
E' Antonio Sorgi la vittima del drammatico incidente avvenuto lungo la Tiburtina Valeria, all'altezza della frazione Villa San Sebastiano di Tagliacozzo. L'anziano, maestro in pensione, è stato travolto mentre era in bici da un furgone alla cui guida un 58enne ris
Rimini, 85enne in bicicletta travolto da Jeep - Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Rimini per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.