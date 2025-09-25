Troupe di ‘Porta a Porta’ aggredita a PadovaSinner, niente pause: giocherà a Vienna. Il calendario di JannikBeni russi congelati, la Germania riapre la partita: 300 miliardi per ...Papà a 64 anni, la rock star anni ’80 dà il benvenuto al suo terzo ...Dramma sui binari a Pinarella: Giulia Valgimigli travolta e uccisa ...Mercato Inter, occhi su Subiabre? Il River Plate pronto ad inserire ...Infortunio Leao, ci sono importanti novità sulle condizioni del ...Zelensky: «Stop alla guerra o il Cremlino si trovi dei rifugi». Acerra, scoperta serra di marijuana: 47enne denunciato dai Carabinieri

Una serra artigianale con settanta piante di marijuana è stata scoperta oggi, 25 settembre 2025, da... ► teleclubitalia.it

Giornate europee del patrimonio a Viterbo: tutti gli appuntamenti e le aperture serali

Sabato 27 e domenica 28 settembre sono dedicati alla scoperta del patrimonio culturale grazie alla... ► viterbotoday.it

Pensioni minime di 1.000 euro, è arrivato l’accordo: ecco dove e per chi (anche alle casalinghe)

Arriva il sostegno che consente di avere delle pensioni minime di 1.000 euro mediante integrazione ... ► lettera43.it

Russia, orsi polari in una ex base artica: le immagini catturate da un drone

(LaPresse) Un gruppo di orsi polari ha preso possesso di una stazione di ricerca abbandonata sull’i... ► lapresse.it

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 25 settembre 2025

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 25 settembre 2025 Questa sera, giovedì 25 settem... ► tpi.it

Lavoratore in nero ferito, il titolare lo fa salire sulla Maserati e lo lascia in piazza Bengasi a Torino: “Dì che ti sei fatto male in casa”

Racconta la vittima: “Poco dopo l’incidente, il titolare mi ha detto che mi avrebbe portato in osp... ► torinotoday.it

Prima Promo di FC 26: Cornerstones tra Hype e Investimenti [VIDEO]

La prima promo di FC 26 è finalmente arrivata e si tratta delle Cornerstones, un evento che ha già ... ► imiglioridififa.com

Cagliari Inter, Belotti insegue un record personale: non accade da 3 anni!

di RedazioneCagliari Inter, Belotti insegue un record personale: non accade da 3 anni! La missione p... ► internews24.com

“Tale e Quale Show”, da domani 26 settembre la nuova edizione: le anticipazioni della prima puntata

Debutterà domani sera, in prima serata, la nuova edizione di “Tale e Quale Show“, il talent show e ... ► metropolitanmagazine

Jesi, pusher arrestato dai carabinieri in pieno centro durante la fiera di San Settimio

Jesi (Ancona), 25 settembre 2025 – Controlli intensificati per la fiera di San Settimio che si chiud... ► ilrestodelcarlino.it

Terni, Rsu Fiom espongono la bandiera della Palestina: “Mobilitati per difendere l’ultimo barlume di umanità e dignità in questa nazione”

Le Rsu Fiom di Arvedi-Acciai Speciali hanno esposto la bandiera della Palestina, presso la propria... ► ternitoday.it

Ridere è una cosa seria: a Udine l’incontro gratuito di presentazione dello yoga della risata

Un appuntamento speciale per scoprire il potere terapeutico della risata. Giovedì 2 ottobre 2025 a... ► udinetoday.it

Atp Pechino: Sinner comincia bene, Cilic battuto in due set

Jannik Sinner torna in campo e vince all'esordio nell'Atp 500 di Pechino. Il tennista azzurro, nume... ► firenzepost.it

Cyrene, il personaggio di supporto più forte di honkai: star rail

le novità di honkai: star rail: leak su cyrene e i personaggi della versione 3.7 Le ultime indiscre... ► jumptheshark.it

GUIDA TV 25 SETTEMBRE 2025: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI FORMIGLI

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv ... ► bubinoblog

Emergenza frane, il governo stanzia 25 milioni per Chieti e Bucchianico

Il Senato ha dato il via libera alla conversione in legge del decreto 116/2025, che apre ufficialm... ► chietitoday.it

Aerei russi vicino alla Danimarca: intercettati dai caccia Nato | Ok tedesco a usare i beni di Mosca congelati

Zelensky: "Stop alla guerra o i funzionari del Cremlino dovranno cercare rifugi antiaerei". Rutte: "... ► tgcom24.mediaset.it

Times: "L

L’Uefa starebbe valutando la sospensione di Israele da tutte le competizioni calcistiche internazion... ► gazzettadelsud.it

Ciclismo, i super Mondiali del 2031 assegnati al Trentino: la rassegna iridata torna in Italia dopo 11 anni

Ufficiale l’assegnazione al congresso Uci di Kigali, in Ruanda, dove si sta svolgendo l'edizione att... ► gazzetta.it

Search Live esce dalla fase sperimentale ed è in rollout ma solo negli Stati Uniti

Google ha avviato il rollout di Search Live negli USA, suggerendo modi utili per sfruttare questa ... ► tuttoandroid.net

Aprilia, pubblica foto del furto in negozio e lancia l’appello: “Restituite tutto o vi denuncio”

L'appello della proprietaria su Facebook: "Spero vivamente in un po' di lucidità e che torniate a p... ► fanpage.it

Escursione San rossore fino al mare

San Rossore è un luogo più unico che raro, dove storia umana e storia naturale si sono rimescolate... ► pisatoday.it

Grande Fratello NIP, due gieffini a rischio squalifica: il retroscena

Grande Fratello NIP: quando i “non famosi” diventano protagonisti. Cosa emerge dalla nuova indiscre... ► 361magazine.com

Perché Maurizio Cattelan ha mandato la sua testa scolpita da un robot a ritirare il premio al posto suo

Arte al posto dell'artista: Maurizio Cattelan non poteva essere presente a una serata di premiazion... ► fanpage.it

Prato: si finge carabiniere e chiede 12mila euro ad un

Sì è finto con altri complici un maresciallo dei carabinieri, telefonando ad un'anziana di 85 anni... ► firenzetoday.it

Ponte di Cesa, altri lavori in corso. L

Stamani il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, aveva dedicato un ironico post sui soc... ► arezzonotizie.it

'Pisa Sporting Club. Una storia di immagini' | Nuova mostra al Museo della Grafica

La mostra "Pisa Sporting Club. Una storia di immagini", realizzata dal Museo della Grafica insieme... ► pisatoday.it

Droni in Danimarca, le immagini del sorvolo dello scalo di Aalborg

(LaPresse) Un video pubblicato da un’agenzia di stampa danese mostra quello che dovrebbe essere un ... ► lapresse.it

Mps, Lovaglio apre la selezione per la guida di Mediobanca: in pole Vinci, Cocini e Pascuzzi; CEO "traghettatore" nel delisting e integrazione con Siena

Al dossier con una lista di 15 nomi sta lavorando la head hunter Maurizia Villa con il suo team di... ► ilgiornaleditalia.it

“Non seguiamo le mode”, Firenze e i giocattoli che sfidano il tempo: l’anniversario di Parpignol

Firenze, 25 settembre 2025 – I giochi sono molto importanti nella vita dei bambini e dei ragazzi, ... ► lanazione.it

Detrazioni per i figli a carico, per gli over 30 le agevolazioni non saltano

Confermate le detrazioni per i figli a carico con più di 30 anni. Il chiarimento è arrivato diretta... ► quifinanza.it

Giovanissima turista palpeggiata nelle parti intime al rientro in hotel, condannato il portiere notturno

Vacanza da incubo per una neo 18enne costretta a subìre degli atti sessuali da un 70enne, dipenden... ► riminitoday.it

Zucchero – Sugar Fornaciari: tutto quello che c’è da sapere sul documentario

Zucchero – Sugar Fornaciari: anticipazioni, cast e streaming del documentario Questa sera, giovedì ... ► tpi.it

Dal content creator al “puppy player”: cos’è successo al ragazzo morto davanti al computer?

Il 24 agosto, a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, Leonardo Di Loreto, 27 anni, è stato ... ► ilgiornale.it

Eco Stelle 2025, Formia premia le sue spiagge sostenibili

Fiumicino, 25 settembre 2025 – Coniugare turismo balneare e rispetto dell’ambiente, sensibilizzando... ► ilfaroonline.it

Investimento totale da 170mila euro, in partenza i lavori per la nuova ciclabile di via Manin

Stanno per cominciare a Cesenatico i lavori per la realizzazione di un percorso pedonale di 250 me... ► cesenatoday.it

Barcellona, Hansi Flick svela: «Ho chiesto a Deco Rashford, è il pezzo che ci mancava». Le parole

Hansi Flick svela: «Ho chiesto a Deco Rashford, è il pezzo che ci mancava». Il tecnico del Barcello... ► calcionews24.com

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 25 settembre 2025

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 25 settembre 2025 Questa sera, giovedì 25 set... ► tpi.it

Principio d

E' scattato intorno alle 14 l'allarme per un principio d'incendio che ha interessato un deposito d... ► riminitoday.it

Comunali 2026. Di Crescenzo (Guardiagrele per tutti): "Serve una sinistra nuova, oltre i vecchi schemi"

In vista delle prossime elezioni comunali a Guardiagrele, il gruppo Guardiagrele per tutti intervi... ► chietitoday.it

Il Piemonte rinnova la piattaforma digitale per la valorizzazione del patrimonio escursionistico

La Regione Piemonte lancia la nuova piattaforma digitale dedicata alla Rete del patrimonio escursi... ► novaratoday.it

La ricetta della felicità: tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv

La ricetta della felicità: trama, cast, quante puntate, location e streaming Da giovedì 25 settembr... ► tpi.it

Anticipazioni della prima puntata di Amici 25: il ritorno di un ex allievo e tutti gli ospiti

La prima puntata del pomeridiano di Amici andrà in onda domenica 28 settembre 2025, dalle 14 su Can... ► fanpage.it

Arriva in Sicilia il pesce chirurgo pinna gialla: una nuova specie aliena per i mari italiani

In Sicilia è stato trovato per la prima volta un esemplare di Acanthurus xanthopterus, un pesce chi... ► fanpage.it

“Non è stato un incidente”. Simona travolta e uccisa davanti al figlio, la scoperta della polizia

Martedì sera, poco dopo le 20, la tranquilla località di Isola Sacra, nel comune di Fiumicino, è st... ► caffeinamagazine.it

Cosa sappiamo della missione della fregata Alpino per la Global Sumud Flotilla

La nave militare Alpino è in viaggio verso la Global Sumud Flotilla, dopo che il governo italiano h... ► ilfoglio.it

Il Comune di Lanciano partecipa al salone del turismo Attractive

Il Comune di Lanciano ha aderito e sarà presente con un suo stand alla prima edizione di AttrActiv... ► chietitoday.it

Boldrini e il consenso scritto: sesso o contratto notarile?

Boldrini propone consenso “libero, consapevole e inequivocabile” prima e durante il sesso. Serve il... ► lidentita.it

Latina, la Giunta dà l’ok all’impianto sportivo Borgo Grappa

Latina, 25 settembre 2025 – Con delibera di Giunta, su proposta dell’assessore allo Sport Andrea Ch... ► ilfaroonline.it

Grave lutto per Rossella Brescia, l’addio straziante

Personaggi tv. Grave lutto per Rossella Brescia, l’addio straziante – Un momento doloroso e delicat... ► tvzap.it

Beni russi congelati, la Germania riapre la partita: 300 miliardi per sostenere l’Ucraina

(Adnkronos) – Utilizzare i beni congelati alla Russia per sostenere militarmente l'Ucraina. Friedri... ► webmagazine24.it

Como, esalazioni da un solvente nel laboratorio tessile di Brebbio: 17 intossicati

Como, 25 settembre 2025 – Hanno causato 17 intossicati le esalazioni causati dall'utilizzo di un so... ► ilgiorno.it

“Giga factory e sistemi best: siano coinvolte aziende e maestranze locali”

Riceviamo e pubblichiamo un intervento di Alessio Carbonella, consigliere comunale del Pd di Brind... ► brindisireport.it

Alto Calore, Rotondi spinge su Lenzi: “Spero ci ripensi”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Da presidente della fondazione ‘Fiorentino Sullo’, prima ancora ch... ► anteprima24.it

“Fate schifo”. Antonella Elia indignata, il duro intervento nello studio di Caterina Balivo

Insulti razzisti alla seconda classificata di Miss Italia, la polemica si allarga. Nei giorni scors... ► caffeinamagazine.it

Talk show

E' vero che si mangiava meglio prima? In realtà oggi i prodotti sono più buoni perché c’è più cons... ► pisatoday.it

È morto il papà di Rossella Brescia, era malato di Alzheimer: “In quattro mesi ho perso un pezzo della mia vita. Era un sarto meraviglioso”

Lutto in casa di Rossella Brescia. La conduttrice radiofonica ed ex ballerina ha annunciato con un ... ► ilfattoquotidiano.it

Benedetta Porcaroli in nero chic accanto ad una Isabella Rossellini floreale: duo di stile a Roma

Roma ha celebrato un anniversario che appartiene alla storia del cinema mondiale e al cuore della c... ► dilei.it

Dramma sui binari a Pinarella: Giulia Valgimigli travolta e uccisa dal treno mentre cammina con un amico

L’incidente di mercoledì sera, impatto fatale per la 25enne Una serata come tante si è trasform... ► notizieaudaci.it

“Raccontami di me”, il libro di Miranda Rega presentato in Senato

Miranda Rega è venuta a mancare lo scorso febbraio a seguito della comparsa di un tumore. Oggi le s... ► teleclubitalia.it

Amici, Giulia Stabile replica al bodyshaming degli haters: "Dovreste vergognarvi"

Giulia Stabile, ex vincitrice di Amici, è finita nuovamente nel mirino degli haters, che l'hanno off... ► comingsoon.it

Infortunio Leao, ci sono importanti novità sulle condizioni del portoghese: ecco cosa filtra in vista della sfida contro la Juve

di Redazione JuventusNews24Infortunio Leao, ci sono importanti novità sulle condizioni del portoghes... ► juventusnews24.com