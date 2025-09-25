Antonio Tajani e la mediazione su Flotilla | Lavoriamo per fare arrivare gli aiuti
Roma, 25 settembre 2025 – "Siamo impegnati e stiamo lavorando in queste ore a una proposta di mediazione con Israele e con l’aiuto del governo di Cipro. Se accettata, questa proposta permetterà di far arrivare gli aiuti della Flotilla ai palestinesi – avvisa il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajan i da New York, dove si trova per l’assemblea dell’Onu –. Il piano prevede la consegna degli aiuti a Cipro, da dove verrebbero trasferiti al Patriarcato latino di Gerusalemme; a quel punto verrebbero trasferiti in Israele, con la garanzia del governo israeliano di farli arrivare a Gaza". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
