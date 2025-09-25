Antonio Decaro apre la campagna elettorale | inaugurazione del primo comitato

Brindisireport.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ORIA - Antonio Decaro sceglie Oria per aprire ufficialmente la sua campagna elettorale nella provincia di Brindisi. Il candidato alla presidenza della Regione Puglia inaugurerà il suo primo comitato elettorale del territorio venerdì 26 settembre alle ore 11.00, in un locale in Corso Umberto I, 50. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: antonio - decaro

Buon compleanno Guido Calvi, Angela Merkel, Antonio Decaro…

Antonio Decaro presenta il suo libro: gli appuntamenti in provincia di Brindisi

Stallo Decaro, Sinistra Italiana: «Antonio è il candidato migliore, ma abbiamo l?alternativa»

antonio decaro apre campagnaDecaro è già in campagna elettorale, centrodestra in stallo - Decaro accelera la campagna elettorale mentre il centrodestra resta in stallo. Come scrive pugliapress.org

Prosegue la campagna elettorale per le Regionali di novembre, Decaro: "Ripristinare accessi liberi al mare" - Una proposta che segna un altro passaggio della campagna elettorale per l'esponente del ... Riporta baritoday.it

Cerca Video su questo argomento: Antonio Decaro Apre Campagna