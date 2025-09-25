Antonio Decaro apre la campagna elettorale | inaugurazione del primo comitato
ORIA - Antonio Decaro sceglie Oria per aprire ufficialmente la sua campagna elettorale nella provincia di Brindisi. Il candidato alla presidenza della Regione Puglia inaugurerà il suo primo comitato elettorale del territorio venerdì 26 settembre alle ore 11.00, in un locale in Corso Umberto I, 50. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
