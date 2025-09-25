Antonio Chiaramonte nominato Responsabile per il Sud Italia di ITACA
ITA.C.A., (Associazione Italiana Cinema e Audiovisivo) con oltre cento associati produttori e distributori italiani, ha scelto Antonio Chiaramonte come nuovo Responsabile per il Sud Italia. Una nomina che conferma il suo ruolo di leader nel settore cinematografico e distributivo del Sud Italia e che rappresenta un passo significativo per rafforzare la presenza dell’associazione sull’isola. Con questa designazione, la Sicilia potrà contare su una guida esperta e determinata a promuovere il cinema come motore culturale, professionale ed economico. Cosa significa per lei entrare a far parte di ITA. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
