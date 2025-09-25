Antonella Fiordelisi a Tale e Quale Show 2025 | Vorrei imitare Dua Lipa Malgioglio non mi spaventa | Esclusiva

Superguidatv.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Abbiamo intervistato in esclusiva Antonella Fiordelisi, nuova concorrente di Tale e Quale Show 2025, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Ci ha raccontato di quanto abbia studiato per poter superare il provino ed entrare a far parte del cast dello show dell’ammiraglia Rai per potersi far conoscere sotto un altro aspetto e mettere in risalto non solo la sua simpatia, ma anche qualcosa di più. Antonella si è detta pronta a migliorare e a impegnarsi sempre di più per superare i suoi limiti e per far ricredere Cristiano Malgioglio. Dei suoi giudizi, infatti, pare non aver paura. Si aspetta che almeno all’inizio quest’ultimi sia molto critico nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

antonella fiordelisi a tale e quale show 2025 vorrei imitare dua lipa malgioglio non mi spaventa esclusiva

© Superguidatv.it - Antonella Fiordelisi a Tale e Quale Show 2025: “Vorrei imitare Dua Lipa, Malgioglio non mi spaventa” | Esclusiva

In questa notizia si parla di: antonella - fiordelisi

Antonella Fiordelisi torna in versione conduttrice d’estate: le prime date 

Antonella Fiordelisi è stata la “presunta” amante di Stefano De Martino, mentre stava con Belen

Antonella Fiordelisi arriva al cuore dei fan: tra emozioni e rivelazioni

antonella fiordelisi tale showAntonella Fiordelisi a Tale e Quale Show 2025: “Vorrei imitare Dua Lipa, Malgioglio non mi spaventa” | Esclusiva - Abbiamo intervistato in esclusiva Antonella Fiordelisi, nuova concorrente di Tale e Quale Show 2025. Secondo superguidatv.it

antonella fiordelisi tale showTale e Quale 2025, Carlo Conti spiega perché ha scelto nel cast Antonella Fiordelisi - Tutto pronto per il debutto di Antonella Fiordelisi a Tale e Quale Show: Carlo Conti spiega perché ha scelto l’influencer ... Lo riporta dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Antonella Fiordelisi Tale Show