Antonella Fiordelisi a Tale e Quale Show 2025 | Vorrei imitare Dua Lipa Malgioglio non mi spaventa | Esclusiva

Abbiamo intervistato in esclusiva Antonella Fiordelisi, nuova concorrente di Tale e Quale Show 2025, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Ci ha raccontato di quanto abbia studiato per poter superare il provino ed entrare a far parte del cast dello show dell’ammiraglia Rai per potersi far conoscere sotto un altro aspetto e mettere in risalto non solo la sua simpatia, ma anche qualcosa di più. Antonella si è detta pronta a migliorare e a impegnarsi sempre di più per superare i suoi limiti e per far ricredere Cristiano Malgioglio. Dei suoi giudizi, infatti, pare non aver paura. Si aspetta che almeno all’inizio quest’ultimi sia molto critico nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Antonella Fiordelisi a Tale e Quale Show 2025: “Vorrei imitare Dua Lipa, Malgioglio non mi spaventa” | Esclusiva

