Antonella Elia difende Fanny Tardioli insultata dopo Miss Italia | Il razzismo è una schifezza ignobile Siete nullità

Nella puntata de La Volta Buona di giovedì 25 settembre è stata ospite Fanny Tardioli. La finalista di Miss Italia ha raccontato di aver ricevuto insulti razzisti dopo aver partecipato al concorso, ed è quindi intervenuta Antonella Elia che si è schierata in sua difesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

