Antisemitismo a Roma | svastica e minacce contro l’avvocato Luzon vicepresidente della comunità ebraica

Romatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Minacce, insulti e simboli d’odio. La sede dello studio legale e commerciale dell’avvocato Alessandro Luzon, vicepresidente della Comunità ebraica di Roma, è stata vandalizzata. Sulla targa, staccata e gettata a terra, sono comparsi messaggi intimidatori come “boia” e “guardati le spalle”. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: antisemitismo - roma

antisemitismo roma svastica minacceAntisemitismo a Roma: svastica e minacce contro l’avvocato Luzon, vicepresidente della comunità ebraica - Solidarietà dal sindaco di Roma Gualtieri: "Roma respinge con decisione ogni antisemitismo e violenza, che non troveranno mai spazio nella nostra città" ... Lo riporta romatoday.it

