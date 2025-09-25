Antisemitismo a Roma | svastica e minacce contro l’avvocato Luzon vicepresidente della comunità ebraica

Minacce, insulti e simboli d’odio. La sede dello studio legale e commerciale dell’avvocato Alessandro Luzon, vicepresidente della Comunità ebraica di Roma, è stata vandalizzata. Sulla targa, staccata e gettata a terra, sono comparsi messaggi intimidatori come “boia” e “guardati le spalle”. 🔗 Leggi su Romatoday.it