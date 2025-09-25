Antiqua torna a Piobesi con l' Accademia del Ricercare

Dopo lo strepitoso successo di pubblico del primo concerto a Piobesi Torinese del 14 settembre, Antiqua, la rassegna di musica antica proposta dall’Accademia del Ricercare, giunta quest’anno alla trentesima edizione, il 28 settembre, alle 17, tornerà presso la pieve di San Giovanni ai Campi in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

