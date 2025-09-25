Stasera, giovedì 25 settembre, X Factor riapre i battenti con il terzo e ultimo appuntamento dedicato alle Audizioni. Una nuova puntata in cui si cerca la nuova voce della musica italiana, con i quattro giudici che tornano più agguerriti che mai ascoltando, valutando e, soprattutto, lasciandosi emozionare dai giovani talenti che puntano a entrare nelle fasi successive dello show. Una serata densa di emozioni, storie personali e grande musica, prima di entrare nel vivo della competizione con i Bootcamp: ecco cosa ci aspetta. Anticipazioni “X Factor 2025”, l’ultima parte di audizioni. Dopo la conclusione della prima e della seconda parte di audizioni, il pubblico di X Factor è pronto a emozionarsi ancora per la serata finale della fase introduttiva del programma. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni X Factor 2025, ultima parte di audizioni prima dei Bootcamp