Anticipazioni Amici prima puntata | chi sono gli allievi della nuova classe

Roma, 25 settembre 2025 - Ci siamo: ha ufficialmente preso il via con la registrazione di giovedì 25 settembre la nuova stagione di Amici di Maria De Filippi. Cosa succederà nella prima puntata del pomeridiano di Amici 25 che andrà in onda su Canale 5 domenica 28 settembre dalle 14 alle 16.30? Ecco le anticipazioni fornite da Superguida Tv. I professori. Gli ospiti. Gli allievi. I professori. Confermati rispetto alla passata edizione quasi tutti i professori: Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini per il Canto, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. L’unica novità riguarda il ritorno della prof di Ballo Veronica Peparini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Anticipazioni Amici prima puntata: chi sono gli allievi della nuova classe

