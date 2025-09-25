Antiche Mura partiti i lavori per riqualificare l' area come parco archeologico all' aperto

Lavori in corso sul Baluardo di San Giorgio, fra viale Alfonso I d'Este e Marco Polo a Ferrara. E' partito in questi giorni, infatti, l'intervento per riqualificare quest'area della città come parco archeologico all'aperto e per riaprire il collegamento storico tra la fortificazione e la parte. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it