Fanno discutere le dichiarazioni di Gianluca Rocchi a "Open Var" su 'DAZN': tirate in ballo anche Inter e Napoli Gianluca Rocchi, a "Open Var", ha archiviato un altro turno di campionato ricco di polemiche arbitrali e – per sua stessa ammissione – di errori da parte di arbitri e Var. Le dichiarazioni del designatore arbitrale, però, continuano a far discutere. Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A (Ansa foto) – calciomercato.it Il capo degli arbitri ha commentato anche le parole di Igor Tudor, furioso dopo gli episodi di Verona-Juventus: "Non commento mai le proteste degli allenatori, che abbiano torto o ragione, e tra l'altro nel caso specifico Tudor ha anche ragione, ma per noi è fondamentale usare termini corretti, non eccessivi.

"Anni di furti": bufera sul designatore Rocchi dopo Verona-Juventus