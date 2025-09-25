Anni di furti | bufera sul designatore Rocchi dopo Verona-Juventus

Calciomercato.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fanno discutere le dichiarazioni di Gianluca Rocchi a “Open Var” su ‘DAZN’: tirate in ballo anche Inter e Napoli Gianluca Rocchi, a “Open Var”, ha archiviato un altro turno di campionato ricco di polemiche arbitrali e – per sua stessa ammissione – di errori da parte di arbitri e Var. Le dichiarazioni del designatore arbitrale, però, continuano a far discutere. Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A (Ansa foto) – calciomercato.it Il capo degli arbitri ha commentato anche le parole di Igor Tudor, furioso dopo gli episodi di Verona-Juventus: “Non commento mai le proteste degli allenatori, che abbiano torto o ragione, e tra l’altro nel caso specifico Tudor ha anche ragione, ma per noi è fondamentale usare termini corretti, non eccessivi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

anni di furti bufera sul designatore rocchi dopo verona juventus

© Calciomercato.it - “Anni di furti”: bufera sul designatore Rocchi dopo Verona-Juventus

In questa notizia si parla di: anni - furti

Raffica di furti e rapine, tre anni e otto mesi di reclusione per il più giovane della "banda"

Latitante da quatto anni, aveva commesso furti a Milano: arrestato a Duino Aurisina

Superladra con vent’anni di furti in Italia viene arrestata in Svizzera: deve scontare 17 anni di carcere

anni furti bufera designatore“Anni di furti”: bufera sul designatore Rocchi dopo Verona-Juventus - Fanno discutere le dichiarazioni di Gianluca Rocchi a "Open Var" su 'DAZN': tirate in ballo anche Inter e Napoli. Segnala calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Anni Furti Bufera Designatore