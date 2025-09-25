annata storica per il modena gli under 12 arrivano in finale

Annata storica per la società Modena baseball & softball. Mini baseball dei coach Levratti e Moschin, concludono da imbattuti, a livello regionale Emilia Romagna. Gli Under 12 (foto), manager Martinelli e Lancellotti dopo un torneo da grandi protagonisti accedono alle finale nazionali, sfiorando i quarti, sono classificati 5° assoluti livello nazionale, ora giocano la Coppa Emilia Romagna. Per la società modenese grande gratificazione del lavoro fatto nelle ultime stagioni, con entusiasmo, sono arrivati tanto attesi prospetti giovanili di valore, per la stagione del grande rilancio, da giovanili alla nuova serie A, nel nuovo tempio del baseball Torri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

