Anna Falchi e la dieta | Faccio il digiuno intermittente

A pochi giorni dal suo ritorno in tv, Anna Falchi svela il segreto della sua bellezza in un'intervista al settimanale.

Anna Falchi e la dieta: «Faccio il digiuno intermittente, aspetto 12 ore. Mia figlia la mia consulente di bellezza» - È felice, non vede di poter ricominciare I Fatti Vostri. msn.com scrive

