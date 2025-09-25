Anna Falchi e la dieta | Faccio il digiuno intermittente

A pochi giorni dal suo ritorno in tv, Anna Falchi svela il segreto della sua bellezza in un'intervista al settimanale

Anna Falchi e la dieta: «Faccio il digiuno intermittente, aspetto 12 ore prima di rimangiare. Mia figlia? E' la mia consulente di bellezza» - È felice, non vede di poter ricominciare I Fatti Vostri. Scrive msn.com

La dieta di Anna Falchi è il digiuno intermittente nella modalità suggerita da Valter Longo - La presentatrice televisiva ha raccontato in una nuova intervista di aver trovato il suo metodo nutrizionale vincente nell'intermittent fasting. Secondo vanityfair.it

Anna Falchi: «I complimenti per strada degli uomini mi fanno piacere». Ma i social si dividono - Ma proprio tutti come confida al settimanale DiPiù: «I complimenti che mi fanno in strada? Riporta msn.com