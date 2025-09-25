ANM ha approvato il Bilancio 2024 che si chiude con un utile netto di 11 Milioni di Euro
In data odierna, l’Assemblea dei soci di ANM ha approvato il Bilancio ANM 2024 che si chiude con un utile netto di 11 Milioni di Euro confermando il trend positivo degli ultimi anni. Napoli Holding e ANM attendono ora che sia sancita la definitiva uscita dal periodo di Concordato Preventivo, in esito al raggiungimento degli . 🔗 Leggi su 2anews.it
