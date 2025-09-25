Anm approvato il Bilancio 2024 | utile netto di 11 milioni

L’Assemblea dei soci di Anm  ha approvato il Bilancio 2024 che si chiude con un utile netto di 11 Milioni di Euro confermando il trend positivo degli ultimi anni. Napoli Holding e Anm  attendono ora che sia sancita la definitiva uscita dal periodo di Concordato Preventivo, in esito al raggiungimento degli obiettivi previsti dal  piano concordatario. Napoli Holding ed Anm esprimono grande soddisfazione per il risultato economico raggiunto, che si somma a quelli di potenziamento del servizio offerto alla città, non solo negli eventi straordinari, ma in maniera strutturale con i prolungamenti dei servizi nel fine settimana, l’incremento del servizio di Linea 1, l’apertura di linea 6 su tutta la tratta, la riapertura delle funicolari con orari prolungati e il potenziamento del servizio di superficie con una forte crescita del servizio tranviario ed una flotta di autobus sempre più green ed una maggiore offerta dei servizi di sosta in struttura ed in superficie. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

