Aniimo | il ARPG 3D che sfida il regno di palworld

Il panorama dei giochi di creature e mondi aperti si sta evolvendo rapidamente, con nuovi titoli che cercano di superare le proposte più consolidate come Palworld. Tra le novità più attese emerge Aniimo, un titolo che promette di sfidare la leadership di Palworld grazie a caratteristiche innovative e una grafica accattivante. In questo approfondimento, analizzeremo le principali caratteristiche di Aniimo, il suo potenziale nel mercato e le sfide legali che potrebbe affrontare. aniimo: una nuova frontiera nel genere creature open-world. Una grafica impressionante e un ARPG in stile Pokémon. Aniimo si distingue per il suo aspetto visivo ricco di colori vivaci, offrendo un’esperienza in 3D che richiama molto il classico stile Pokémon. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Aniimo: il ARPG 3D che sfida il regno di palworld

Aniimo è un action GDR free-to-play che sfida Palworld e Pokémon, il primo trailer ufficiale dall'Xbox Showcase - play in cui cattureremo e giocheremo nei panni di creature magiche e misteriose. Si legge su multiplayer.it