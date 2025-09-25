Anguissa e Lobotka i pilastri del centrocampo Mentre i nuovi faticano
Il minutaggio testimonia l’importanza dei due centrocampisti nello scacchiere di Conte. Finora solo 98’ per Elmas, Lang fermo a 17’. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: anguissa - lobotka
Napoli-Girona, formazioni ufficiali: in mediana De Bruyne, Lobotka e Anguissa, in porta Meret
Adani: «Anguissa è sottovalutato ma è stato Lobotka a far vincere il Napoli, è lui il vincitore occulto»
Gli azzurri in vista della trasferta al franchI. Lucca punta di riferimento, Hojlund parte dalla panchina. Anguissa-Lobotka, che diga
Il Napoli vuole blindare Rrahmani, Anguissa e Lobotka! Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di TuttoSport, sono in corso i dialoghi per prolungare i contratti dei tre perni della squadra di Antonio Conte fino al 2029 I rinnovi arriverebbero con ade - X Vai su X
Le formazioni ufficiali di #NapoliPisa! Ancora Højlund titolare, riposano Anguissa e Lobotka. Mazzocchi non farà parte del match per un lieve affaticamento muscolare ? #TuttoNapoli #ForzaNapoliSempre #SerieA #Conte #SscNapoli #Partenope #DeBru - facebook.com Vai su Facebook
Anguissa e Lobotka i pilastri del centrocampo. Mentre i nuovi faticano - Il minutaggio testimonia l’importanza dei due centrocampisti nello scacchiere di Conte. Segnala gazzetta.it
La sfida contro il City passa soprattutto dalla zona nevralgica del campo - Musica, maestri: perché ora che è certificato, si chiamano i Fab Four, viene naturale sentir la melodia del palleggio, in una squadra nata per stupire anche a un centinaio di chilometri dal Cavern clu ... Si legge su gazzetta.it