Anguissa e Lobotka i pilastri del centrocampo Mentre i nuovi faticano

Gazzetta.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il minutaggio testimonia l’importanza dei due centrocampisti nello scacchiere di Conte. Finora solo 98’ per Elmas, Lang fermo a 17’. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

anguissa e lobotka i pilastri del centrocampo mentre i nuovi faticano

© Gazzetta.it - Anguissa e Lobotka i pilastri del centrocampo. Mentre i nuovi faticano

In questa notizia si parla di: anguissa - lobotka

Napoli-Girona, formazioni ufficiali: in mediana De Bruyne, Lobotka e Anguissa, in porta Meret

Adani: «Anguissa è sottovalutato ma è stato Lobotka a far vincere il Napoli, è lui il vincitore occulto»

Gli azzurri in vista della trasferta al franchI. Lucca punta di riferimento, Hojlund parte dalla panchina. Anguissa-Lobotka, che diga

anguissa lobotka pilastri centrocampoAnguissa e Lobotka i pilastri del centrocampo. Mentre i nuovi faticano - Il minutaggio testimonia l’importanza dei due centrocampisti nello scacchiere di Conte. Segnala gazzetta.it

anguissa lobotka pilastri centrocampoLa sfida contro il City passa soprattutto dalla zona nevralgica del campo - Musica, maestri: perché ora che è certificato, si chiamano i Fab Four, viene naturale sentir la melodia del palleggio, in una squadra nata per stupire anche a un centinaio di chilometri dal Cavern clu ... Si legge su gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Anguissa Lobotka Pilastri Centrocampo