Anghiari movimento dei gruppi di opposizione | solidarietà al popolo palestinese e richiesta di riconoscimento dello Stato di Palestina

Arezzo, 25 settembre 2025 – I gruppi di opposizione del Comune di Anghiari — Patto Civico di Danilo Bianchi e Anghiari Unita di Mario Checcaglini — hanno presentato una mozione che sarà discussa nel prossimo Consiglio Comunale, previsto per il prossimo venerdì. La mozione nasce dalla profonda preoccupazione per quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza, dove l'ONU ha parlato esplicitamente di genocidio in riferimento alle azioni del governo israeliano. I promotori della mozione invitano tutte le persone di buona volontà, e in particolare i rappresentanti istituzionali a livello locale, ad assumere una posizione chiara e responsabile contro tali violenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Anghiari, movimento dei gruppi di opposizione: solidarietà al popolo palestinese e richiesta di riconoscimento dello Stato di Palestina

In questa notizia si parla di: anghiari - movimento

