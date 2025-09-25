Angel has fallen | il successo d’azione di gerard butler ora in streaming gratuito

Il film Angel Has Fallen sta riscuotendo un notevole successo sulle piattaforme di streaming gratuite, consolidando la sua popolarità anche a distanza di sei anni dalla sua uscita. Questo terzo capitolo della serie Has Fallen, che segue i titoli Olympus Has Fallen (2013) e London Has Fallen (2016), vede ancora una volta Gerard Butler nei panni dell'agente dei servizi segreti Mike Banning. La pellicola narra le vicende di un tentativo di insabbiamento e di una corsa contro il tempo per dimostrare l'innocenza del protagonista, accusato ingiustamente di aver orchestrato un attacco con droni contro il Presidente degli Stati Uniti.

Attacco al potere 3: il cast del film con Gerard Butler e Morgan Freeman stasera in tv; Attacco al potere 3 stasera in tv giovedì 9 gennaio su Italia 1: Trama, cast e curiosità del film diretto da Ric Roman Waugh; È disponibile gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity “Attacco al Potere – Paris Has Fallen”.

Angel has Fallen vince il weekend con 21.5 milioni di dollari | Box-Office USA - office americano, superando nettamente le aspettative e incassando 21. Lo riporta badtaste.it

Angel has Fallen: la star di Mindhunter Holt McCallany entra nel cast - protagonista insieme a Jonathan Groff, della serie Netflix Mindhunter, reciterà nel film Angel has Fallen al fianco di Gerard Butler. Da cinema.everyeye.it