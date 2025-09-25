Anello ferroviario Roma Nord i residenti chiedono modifiche | Sì all' opera ma senza sacrificare la qualità della vita
L'anello ferroviario di Roma torna al centro del dibattito pubblico, soprattutto nella zona Nord della Capitale, dove i residenti di Vigna Clara, Fleming e Tor di Quinto continuano a far sentire la propria voce. Migliaia di famiglie, riunite nel Comitato dei Residenti, chiedono che il progetto di completamento del tratto Vigna Clara–Tor di Quinto venga rivisto, con l'obiettivo di conciliare lo sviluppo infrastrutturale con la tutela del territorio e della salute. La richiesta principale è rivolta alla Regione Lazio, chiamata ad assumere un ruolo decisivo di mediazione con RFI. Secondo il Comitato, infatti, le modifiche proposte rappresentano un compromesso possibile e ragionevole, in grado di evitare danni irreversibili alla comunità locale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: anello - ferroviario
Via Malaspina, pericolo per pedoni e auto accanto al cantiere dell'Anello ferroviario
Lavori per l'Anello ferroviario, limitazioni in piazza Amendola e in via Turrisi Colonna
Lavori chiusura Anello ferroviario. Proroga ordinanza limitazione traffico veicolare in via Piano Dell’Ucciardone e piazza della Pace fino al 31/12/2025 https://ift.tt/RIXFjm9 - X Vai su X
Lavori chiusura Anello ferroviario. Proroga ordinanza limitazione traffico veicolare in via Piano Dell’Ucciardone e piazza della Pace fino al 31/12/2025 https://www.comune.palermo.it/novita/lavori-chiusura-anello-ferroviario-proroga-ordinanza-limitazione-traffic - facebook.com Vai su Facebook
Roma, l'Anello ferroviario così non va: i residenti della zona Nord vogliono modifiche - L’anello ferroviario di Roma torna al centro del dibattito pubblico, soprattutto nella zona Nord della Capitale, dove i residenti di Vigna ... iltempo.it scrive
A che punto è la chiusura dell’anello ferroviario. Perché il Comune chiede di più a Rfi - Roma attende ancora la chiusura dell’anello ferroviario, o almeno il completamento dell’arco nord: quello che dalla stazione Vigna Clara, aperta dopo 32 anni di oblio, arriva a Val d’Ala. Come scrive romatoday.it