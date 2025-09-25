Anello ferroviario Roma Nord i residenti chiedono modifiche | Sì all' opera ma senza sacrificare la qualità della vita

Iltempo.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'anello ferroviario di Roma torna al centro del dibattito pubblico, soprattutto nella zona Nord della Capitale, dove i residenti di Vigna Clara, Fleming e Tor di Quinto continuano a far sentire la propria voce. Migliaia di famiglie, riunite nel Comitato dei Residenti, chiedono che il progetto di completamento del tratto Vigna Clara–Tor di Quinto venga rivisto, con l'obiettivo di conciliare lo sviluppo infrastrutturale con la tutela del territorio e della salute. La richiesta principale è rivolta alla Regione Lazio, chiamata ad assumere un ruolo decisivo di mediazione con RFI. Secondo il Comitato, infatti, le modifiche proposte rappresentano un compromesso possibile e ragionevole, in grado di evitare danni irreversibili alla comunità locale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

anello ferroviario roma nord i residenti chiedono modifiche s236 all opera ma senza sacrificare la qualit224 della vita

© Iltempo.it - Anello ferroviario Roma Nord, i residenti chiedono modifiche: “Sì all'opera, ma senza sacrificare la qualità della vita”

In questa notizia si parla di: anello - ferroviario

Via Malaspina, pericolo per pedoni e auto accanto al cantiere dell'Anello ferroviario

Lavori per l'Anello ferroviario, limitazioni in piazza Amendola e in via Turrisi Colonna

anello ferroviario roma nordRoma, l'Anello ferroviario così non va: i residenti della zona Nord vogliono modifiche - L’anello ferroviario di Roma torna al centro del dibattito pubblico, soprattutto nella zona Nord della Capitale, dove i residenti di Vigna ... iltempo.it scrive

A che punto è la chiusura dell’anello ferroviario. Perché il Comune chiede di più a Rfi - Roma attende ancora la chiusura dell’anello ferroviario, o almeno il completamento dell’arco nord: quello che dalla stazione Vigna Clara, aperta dopo 32 anni di oblio, arriva a Val d’Ala. Come scrive romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Anello Ferroviario Roma Nord