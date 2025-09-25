Anello ferroviario Roma Nord i residenti chiedono modifiche | Sì all' opera ma senza sacrificare la qualità della vita

L'anello ferroviario di Roma torna al centro del dibattito pubblico, soprattutto nella zona Nord della Capitale, dove i residenti di Vigna Clara, Fleming e Tor di Quinto continuano a far sentire la propria voce. Migliaia di famiglie, riunite nel Comitato dei Residenti, chiedono che il progetto di completamento del tratto Vigna Clara–Tor di Quinto venga rivisto, con l'obiettivo di conciliare lo sviluppo infrastrutturale con la tutela del territorio e della salute. La richiesta principale è rivolta alla Regione Lazio, chiamata ad assumere un ruolo decisivo di mediazione con RFI. Secondo il Comitato, infatti, le modifiche proposte rappresentano un compromesso possibile e ragionevole, in grado di evitare danni irreversibili alla comunità locale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

