ANDROID NetherSX2 Classic v2.1 | Disponibile la Release che Corregge le Regressioni e Aggiunge Nuove Ottimizzazioni

Dopo il lancio della versione 2.0, il team dietro a NetherSX2 Classic ha rilasciato la versione 2.1, un aggiornamento fondamentale che non solo risolve i problemi emersi con la release precedente, ma apporta anche un significativo incremento prestazionale e una lunga serie di correzioni mirate. Se hai riscontrato cali di frame rate o glitch grafici con la v2.0, questo aggiornamento è fatto apposta per te. Cosa c’è di nuovo in NetherSX2 Classic v2.1?. L’obiettivo principale di questa release è correggere le perdite di prestazioni e le regressioni visive identificate nella versione 2.0. Il changelog è ricco di miglioramenti tecnici che si traducono in un’esperienza di gioco più fluida e stabile. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net