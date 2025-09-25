Andrea Panizza trionfa a Shangai | è il secondo oro ai Mondiali di canottaggio

Il bis, a distanza di sette anni, è ancora più dolce. Andrea Panizza questa mattina a Shangai si è laureato campione del mondo con il Quattro di coppia maschile.Insieme a lui i compagni di sempre Luca Rambaldi e Giacomo Gentili, con Luca Chiumento al posto di Filippo Mondelli, prodiere a Plovdiv. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

