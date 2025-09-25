Andrea Panizza trionfa a Shangai | è il secondo oro ai Mondiali di canottaggio
Il bis, a distanza di sette anni, è ancora più dolce. Andrea Panizza questa mattina a Shangai si è laureato campione del mondo con il Quattro di coppia maschile.Insieme a lui i compagni di sempre Luca Rambaldi e Giacomo Gentili, con Luca Chiumento al posto di Filippo Mondelli, prodiere a Plovdiv. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: andrea - panizza
#Shanghai L'Italia del 4 di coppia maschile ha conquistato la medaglia d'oroai Mondiali di #canottaggio in Cina. Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili hanno tagliato il traguardo in 5'48"08 precedendo Gran Bretagna e Polon - X Vai su X
LA VOCE DEI PROTAGONISTI Ai Mondiali Assoluti di Shanghai nella prima giornata di gare azzurri avanti nel quattro di coppia maschile e nel due senza femminile Dal post-gara ecco le parole di Andrea Panizza (4x) e Laura Meriano (2-) - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali di canottaggio, trionfo Italia: oro nel quattro di coppia a Shanghai - L’Italia del canottaggio torna sul tetto del mondo nel quattro di coppia maschile. Segnala sportface.it
Mondiali canottaggio a Shanghai: Italia d’oro nel quattro di coppia - Dopo l’argento olimpico di Parigi, Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Luca Chiumento brillano a Shanghai. Si legge su sportal.it