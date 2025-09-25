Andrea Iervolino premiato al Ferrara Film Festival

Bollicinevip.com | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Un evento cinematografico che unisce cultura, solidarietà e riconoscimenti globali a figure di spicco del panorama artistico e produttivo italiano. In occasione della decima edizione della rassegna cinematografica di Ferrara, programmata dal 20 al 28 settembre, sarà assegnato un riconoscimento speciale a Andrea Iervolino, produttore di origine italo-canadese, in quanto sostenitore di primo piano del cinema nazionale e del Made in Italy, attraverso numerose produzioni di rilievo internazionale. Un nuovo ingresso nella direzione artistica. La principale novità di questa edizione riguarda l’arrivo come co-direttrice artistica di Claudia Conte, figura autorevole nel settore culturale e riferimento di rilievo nelle attività solidali. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

andrea iervolino premiato al ferrara film festival

© Bollicinevip.com - Andrea Iervolino premiato al Ferrara Film Festival

In questa notizia si parla di: andrea - iervolino

ESCLUSIVA OPEN – Revocati 60 milioni di tax credit alla Sipario di Andrea Iervolino. Gravi accuse al produttore nella relazione al tribunale di Roma: gonfiati tutti i costi

"Costi gonfiati". Revocati 60 milioni di tax credit alla Sipario di Andrea Iervolino

"Revocati 60 milioni di tax credit alla Sipario di Andrea Iervolino": l'esclusiva di Open

andrea iervolino premiato ferraraCassino, il produttore Iervolino premiato alla mostra del cinema di Venezia. E annuncia un film su Armani - Il produttore cinematografico di Cassino Andrea Iervolino è stato premiato nell’ambito della 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia,. Segnala ilmessaggero.it

Andrea Iervolino annuncia il film 'Armani - The King of Fashion' - Con una scelta di sobrietà e delicatezza, il produttore Andrea Iervolino ha annunciato ufficialmente la produzione del film "Armani - Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Andrea Iervolino Premiato Ferrara