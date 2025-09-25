. Un evento cinematografico che unisce cultura, solidarietà e riconoscimenti globali a figure di spicco del panorama artistico e produttivo italiano. In occasione della decima edizione della rassegna cinematografica di Ferrara, programmata dal 20 al 28 settembre, sarà assegnato un riconoscimento speciale a Andrea Iervolino, produttore di origine italo-canadese, in quanto sostenitore di primo piano del cinema nazionale e del Made in Italy, attraverso numerose produzioni di rilievo internazionale. Un nuovo ingresso nella direzione artistica. La principale novità di questa edizione riguarda l’arrivo come co-direttrice artistica di Claudia Conte, figura autorevole nel settore culturale e riferimento di rilievo nelle attività solidali. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Andrea Iervolino premiato al Ferrara Film Festival