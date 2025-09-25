Andrà ad arricchire l’offerta sportiva | taglio del nastro per il nuovo campo da padel

Questa mattina si è tenuta, all’impianto sportivo da tennis di via Curiel gestito dalla Asd circolo tennis Gambettola, la cerimonia di inaugurazione del nuovo campo da padel. Erano presenti per l’occasione il sindaco Eugenio Battistini, l’assessore allo Sport Cristina Bianchi e gli assessori. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it