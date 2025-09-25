Andava a giocare ai casinò Quando Pippo era in ospedale non c' era Magalli durissimo contro Katia Ricciarelli la verità dietro al divorzio

"Amo dire le cose come stanno". Giancarlo Magalli, che già pochi giorni fa aveva espresso la sua opinione su quanto lamentava Katia Ricciarelli - rispetto al trattamento ricevuto durante la malattia e poi al momento della morte di Pippo Baudo, avvenuta il 16 agosto - è tornato a parlare della. 🔗 Leggi su Today.it