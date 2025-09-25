Ancora un infortunio in zona impervia a causa dei funghi | cercatrice trasportata in barella

Borgo San Lorenzo (Firenze) 25 settembre 2025 – Un nuovo infortunio in zona impervia a causa dei funghi. Accade in provincia di Firenze, nel comune di Borgo San Lorenzo. Una donna che si era spinta nel bosco è caduta, procurandosi un trauma a una gamba. Impossibilitata a continuare, è riuscita a dare l’allarme. Accade nei pressi della piccola frazione di Montepulico. A intervenire, sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Borgo San Lorenzo. Una squadra ha raggiunto da terra la zona, inoltrandosi nel bosco fino al luogo dove si trovava la donna. Dopo una prima valutazione, è stato fatto intervenire il Soccorso Alpino con personale medico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

