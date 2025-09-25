Ancora tensione in Giunta per le autorizzazioni sul caso Almasri

Il relatore Giannassi (Pd) favorevole al processo per i tre componenti del governo L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

Entro fine mese il voto della Giunta su Nordio, Piantedosi e Mantovano; Caso Almasri, tensione governo-magistratura. Richiesta di autorizzazione a procedere per Nordio, Piantedosi e Mantovani; Caso Almasri, entro fine mese il primo voto del Parlamento sul processo a Nordio, Piantedosi e Mantovano. Ecco cosa succederà.

tensione giunta autorizzazioni casoCaso Almasri, il relatore in Giunta chiede si proceda contro Nordio, Piantedosi e Mantovano: “Hanno agito per mero opportunismo politico” - "Hanno mostrato la debolezza del governo rispetto a potenziali ricatti di milizie armate, grave violazione degli obblighi internazionali" ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

tensione giunta autorizzazioni casoCaso Almasri, nuovo scontro su Bartolozzi: “Non serve l’autorizzazione della Giunta parlamentare” - Per la procura di Roma si tratta di una contestazione che non riguarda un concorso di persone, ma un’ipotesi di reato individuale ... Scrive repubblica.it

