Ancora maltempo a Milano scatta di nuovo l' allerta per temporali | le previsioni

Prosegue l'ondata di maltempo che ha colpito Milano e il nord Italia. Diramata l'allerta meteo gialla per rischio temporali dalle 16 di oggi e fino alla mezzanotte di venerdì 26 settembre. Resta in vigore anche quella per rischio idrogeologico fino alla mezzanotte di sabato 27. Le. 🔗 Leggi su Milanotoday.it