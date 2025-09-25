Ancora in testa! La Gazzetta dello Sport è il quotidiano più letto d' Italia
Secondo i nuovi dati Audicom-Audipress sono 11,29 milioni le persone che consultano un quotidiano nel giorno medio: in questa speciale classifica la Rosea risulta in vetta ai dati di lettura. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Gazzetta dello Sport: “Napoli, show a Firenze e testa al City: Hojlund subito protagonista, ansia per Meret”
