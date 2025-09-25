Ancora caos sulla Faentina L’ultimatum di Marradi | Bus e treni a singhiozzo
di Paolo Guidotti FIRENZE "L’avventura continua, ci fanno salire su un bus per San Piero a Sieve, da dove un treno ci dovrebbe portare a Firenze. Ma il treno non c’è. Allora si va in bus ma fino a Campo di Marte e non alla stazione di Santa Maria Novella". Lo scriveva ieri, sconsolato, uno dei tanti pendolari che ormai ogni giorno segnalano i disservizi sulla ferrovia Faentina. Una situazione difficile perfino da raccontare, visto la varietà delle disavventure che capitano. Se poi tra Borgo San Lorenzo e Firenze i problemi non mancano, ancor peggio va a Marradi. Fino all’8 settembre, da Firenze e Borgo San Lorenzo il traffico ferroviario è stato completamente bloccato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: caos - faentina
Linea Faentina, ancora caos. La Regione alza la voce
CAOS LINEA FAENTINA: L'ASSESSORE LAGHI MOBILITA LA REGIONE TOSCANA Riportiamo il comunicato che ci ha fatto pervenire in redazione l'assessore Dario Laghi. Brisighella 18.09.2025. Visto i disservizi, anzi i gravissimi disservizi sulla Faentina, ier - facebook.com Vai su Facebook
Ancora caos sulla Faentina. L’ultimatum di Marradi: "Bus e treni a singhiozzo" - Il sindaco Triberti: "Non ci sediamo più al tavolo con Trenitalia senza i comitati". Lo riporta msn.com
Linea ferroviaria Faentina, dal 14 via libera ai treni tra Faenza e Marradi - Una buona notizia che riguarda la linea ferroviaria Faentina: da lunedì 14 aprile torneranno a circolare i treni tra Faenza e Marradi. Come scrive ilrestodelcarlino.it