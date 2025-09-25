Ancora aperte le iscrizioni al trekking del Cai a Camaldoli con l’arte di Roberto Ghezzi

Arezzo, 25 settembre 2025 – Sono ancora disponibili gli ultimi posti per partecipare all a camminata organizzata dalle sezioni CAI di Arezzo e di Stia a Camaldoli sabato 27 settembre. L’escursione è aperta a soci e non soci e sarà guidata dagli accompagnatori del CAI. Si tratta di un trekking dal forte valore culturale, scientifico e ambientale: il gruppo affiancherà l’artist a Roberto Ghezzi nel recupero di cinque grandi tele in cotone e lino che da luglio sono state collocate in boschi, aree umide e torrenti per lasciarvi agire pioggia, vento, animali, piante e microorganismi. I tessuti saranno poi asciugati e lavorati così da trasformarli in “Naturografie”, vere e proprie opere create dal paesaggio stesso, che confluiranno nella mostra Paesaggi assoluti prevista nei prossimi mesi al Castello di Poppi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

